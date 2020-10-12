РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В деревне Троице-Сельцо городского округа Мытищи 14 и 15 октября временно отключат электроэнергию из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 14 октября с 08:00 до 19:00 и 15 октября с 08:00 до 19:00, не более 8 часов ежедневно будет отключение электроснабжения в связи с плановыми работами на ВЛ0,4кВ от КТП-64», - говорится в сообщении.

Под отключение попадают некоммерческое партнерство: деревня Троице-Сельцо. Она расположена на территории городского округа Мытищи.