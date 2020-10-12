РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В Российском университете кооперации городского округа Мытищи прошел цикл бесед со студентами «Я и закон», сообщается на сайте администрации горокруга.

Отдел молодежной политики проводит цикл встреч со студентами на тему «Я и закон», посвященный профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Проводит лекции психолог Ирина Борщева.

«В наше время очень важно иметь безупречную репутацию для построения успешной карьеры в будущем, а малейшие проблемы с законом могут испортить карьеру еще на старте», - сказала Борщева.

Первокурсникам рассказали о некоторых ситуациях, в которые они могут ненароком попасть и таким образом нарушить закон. Юные студенты с удивлением узнали о том, что нахождение на улице после 22:00 или банальный переход улицы или железной дороги в неположенном месте может повлечь проблемы с законом.

«В завершение беседы Ирина Евгеньевна напомнила студентам о важности соблюдения мер по профилактике коронавирусной инфекции, а также необходимости носить маску в помещениях университета», - отмечается в сообщении.