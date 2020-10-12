РИАМО - 12 окт. Благотворительный фонд «Детский хоспис» запустил акцию «Подари время» в поддержку детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, все собранные средства направят на работу действующих стационаров и реконструкцию нового здания детского хосписа, сообщается на сайте фонда.

Фонд также представил видео о ценности времени жизни. В ролике мальчик в магазине часов хочет купить немного времени, но продавец ничего не может сделать.

«Зачем нужно время? Чтобы путешествовать, влюбляться, мечтать, работать и достигать целей. Детям из хосписа нужно время для жизни – время, чтобы все это осуществить», - говорится в сообщении.

Часто люди боятся помогать хосписам, так как считают, что их поддержка уже не принесет пользу детям. Но хоспис – это не приговор для ребенка, детям можно подарить время.

В хосписе время ребенка без боли измеряется работой врачей, время улыбок измеряется возможностью быть рядом с близкими и исполнить свою мечту, а специальное оборудование, медикаменты и необходимое оборудование дают детям минуты комфорта.

Принять участие в благотворительной акции и сделать пожертвование можно на сайте http://kids-hospice.ru/. Все собранные средства направят на работу действующих стационаров и реконструкцию нового здания детского хосписа.

В Московской области отделение «Детского хосписа» находится в старинной усадьбе семьи Пржевальских в городском округе Домодедово.

«В течение шести лет правительство Московской области при поддержке благотворительного фонда «Детский хоспис» строили волшебный дом, который совсем не похож на больницу», - добавляется в материале.

Хоспис в регионе принимает до 400 детей. В нем десять палат для совместного проживания родителей с детьми. Помимо медпомощи, дети и их близкие получают в хосписе социальную, психологическую и духовную поддержку.

Благотворительная поддержка помогает приобретать детям инвалидные коляски, электроподъемники и расходные материалы, делать меню для пациентов разнообразным и вкусным, проводить праздники в стационаре и на дому, исполнять сокровенные мечты, которые дают детям силы продолжать жить.