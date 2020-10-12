РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В торговом комплексе «Твой Дом» в городском округе Мытищи не в полном объеме оформлялась техническая документация, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил соблюдение норм и положений по технической эксплуатации в ТЦ «Твой Дом» и ТРК «Вегас-2» в Красногорске и торговом комплексе «Твой Дом» в Мытищах.

«В ходе проверки инспекторы установили, что службы эксплуатации осуществляли текущие и общие осмотры конструкций и инженерного оборудования в установленные сроки. Однако в торговом комплексе «Твой Дом» в Мытищах и торговом центре «Твой Дом» в сельском поселении Ильинское в Красногорске не в полном объеме оформлялась техническая документация», - говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян отметил, что собственникам объектов недвижимости выдали предписания об устранении выявленных нарушений до 30 марта 2021 года. В случае невыполнения требований Главгосстройнадзор применит меры административного воздействия.