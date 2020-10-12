РИАМО - 12 окт. Таганский районный суд Москвы, ранее арестовавший рэпера Эльмина Гулиева, известного под псевдонимом Эллей, принял решено оставить музыканта в СИЗО, передает Nation News.

Эллей, по данным следствия, стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы, на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Его Infiniti на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии пострадали три человека.

«По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. По решению суда музыкант пробудет в СИЗО минимум до 21 ноября», - говорится в сообщении.

Защита музыканта просила суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Суд отклонил апелляцию.