РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В Мытищинской городской клинической больнице сотрудникам административного звена и автотранспортного участка учреждения вручили награды различного уровня за профессиональные заслуги, сообщается на сайте администрации горокруга.

Грамоты, благодарности, благодарственные письма министерства здравоохранения Московской области, а также благодарности и благодарственные письма председателя совета депутатов муниципалитета вручили 14 сотрудникам.

«Награды вручены за высокий профессионализм, достигнутые успехи при организации и оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и в связи с празднованием Дня медицинского работника», - говорится в сообщении.

Главный врач МГКБ Андрей Третьяков подчеркнул значимость вклада каждого сотрудника учреждения в работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.