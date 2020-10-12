РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В подмосковных Люберцах свыше 900 человек лечатся от Covid-19 дома, 315 пациентов с коронавирусом госпитализированы, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«На данный момент в Люберцах 2 505 заболевших. На домашнем лечении находятся 915 человек, 1 123 выписаны», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 315 пациентов с коронавирусом госпитализированы, из них в Люберцы - 147 человек. Кроме того, умерли 152 пациента.

Текстовая трансляция

12 ОКТЯБРЯ

- Воробьев поручил обеспечить максимальную помощь медикам на востоке Подмосковья. Губернатор отметил, что нагрузка на здравоохранение сейчас серьезная, медики не успевают и им нужна помощь.​

- Нарушения антиковидных мер выявили в Ленкоме и одном из столичных бизнес‑центров.11 октября специалисты Роспотребнадзора провели 17 обследований объектов массового скопления людей: двух театров, восемь магазинов крупных торговых центров, фитнес-центра, МФЦ, бизнес-центра и салонов-красоты.

- В Подмосковье на 40% выросла госпитализация больных с Covid‑19 и пневмонией. В регионе оказывают помощь и поддержку всем заболевшим, кто в ней нуждается.

- Воробьев напомнил о важности предотвращения введения карантина из‑за Covid‑19. Особое внимание при борьбе с коронавирусом нужно уделить жителям старше 60 лет.

- Число операторов горячей линии по Covid в Подмосковье увеличат. В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8–800–550–50–30.

- Воробьев поручил усилить контроль за масочным режимом на транспорте. Он отметил, что иногда можно заметить пренебрежение масочным режимом, а это недопустимо.

- Порядка 15 тыс инфекционных коек планируют развернуть в Подмосковье к ноябрю. В муниципалитетах региона есть потребность в разном количестве данных коек.

- Родителям детей до 14 лет могут дать больничный из‑за дистанционного обучения. Но взять больничный лист может только один родитель.

Хотим узнать ваше мнение Взяли бы вы больничный из-за дистанционного обучения ребенка? 31% Да, не хочу оставлять ребенка одного 31% Не вижу в этом необходимости 31% Лучше возьму отпуск 31% Меня не отпустят на работе 31% Мой ребенок старше 14 лет 31% У меня нет детей Результаты

- За сутки в России зарегистрировали 13 592 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 440 больных. В Москве - 4 395.

- В Роспотребнадзоре считают, что плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшие 20 дней. Дополнительным плюсом является и то, что работодатели перевели часть людей на удаленный режим.

- 34 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 629 пациентов.