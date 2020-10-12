РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. По итогам обращения жительницы Щелкова на партийном приеме, для ее ребенка с ограниченными возможностями здоровья были приобретены сменные фильтры для трахеостомы, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийской партии «Единая Россия».

Помощь была оказана по поручению главы городского округа Щелково и секретаря Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Булгакова.

«Во время проведения приемов мы регулярно получаем обращения от жителей, также жители могут обращаться дистанционно, написав нам на почту или позвонив по телефону. Еженедельно мы принимаем более 10 заявлений и обращений и каждое стараемся отработать максимально», - сказал исполнительный секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Пирогов.

Общественная приемная Щелковского местного отделения перешла в дистанционный режим работы – чтобы оставить заявление или обращение, жителям необходимо писать на почту jns966@mail.ru или позвонить по телефону 8 (496) 566-80-93.