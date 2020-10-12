РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 6,4 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 6 489 обращений, из них 529 касались вопросов электроснабжения, 968 - по вопросам водоснабжения, 1113 – отопления», – сказал Богданов.

Он добавил, что 393 обращения касались обслуживания домов и придомовой территории, два – освещения, 1 975 – работы МособлЕИРЦ.