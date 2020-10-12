РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Учащимся гимназии имени Подольских курсантов Подольска рассказали о правилах гигиены и профилактике кариеса, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Не первый год в стенах гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск сотрудники НИИ гигиены и охраны здоровья (научно-исследовательского института - ред.) проводят просветительскую деятельность.

«Так, на днях ученики начальной школы с большим интересом выслушали весомые аргументы соблюдения правил личной гигиены, получили советы, которые помогут им реже обращаться за помощью к стоматологу», - говорится в сообщении.

В заключение школьники получили тематические подарки.