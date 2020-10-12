РИАМО - 12 окт. Росгвардейцы задержали в Солнечногорске пациента больницы, который угрожал ножом работникам медицинского учреждения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Данный инцидент произошел в туберкулезной больнице на улице Рабухина в Солнечногорске.

«По словам медиков, днем один из пациентов самовольно покинул стационар и вернулся вечером в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время вечернего обхода мужчина стал угрожать медработникам расправой, демонстрируя кухонный нож», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия по сигналу тревоги. Они задержали мужчину. Злоумышленником оказался уже судимый 40-летний житель Нижегородской области.

По данному факту специалисты начали проверку.