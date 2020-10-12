РИАМО - 12 окт. В Москве завершают внеплановую проверку газового оборудования, ее провели почти в 90% жилых домов, сказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, нарушения оперативно устраняют. Для повышения безопасности при использовании газа в быту решено провести комплексную внеплановую проверку внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах, - сказал Бирюков.

В числе нарушений - недоступность газопровода для обслуживания, установка принудительной вентиляции, газовые приборы без автоматики безопасности.

Заммэра подчеркнул важность своевременной замены газовых плит: устаревшее оборудование может стать причиной аварии.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, - пояснил Бирюков.