РИАМО - 11 окт. В столице на Кутузовском проспекте, дом 48, в аварии с участием пяти автомобилей погиб один человек и три пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По предварительной информации, на 7-м километре Кутузовского проспекта по направлению в центр произошло столкновение пяти транспортных средств», — отмечается в материале.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления.

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