РИАМО - 11 окт. Возгорание произошло в частном доме в Ленинском округе, в поселке Ближние горки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в 18:39. Возгорание произошло по адресу: поселок Ближние горки, дом 5.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», — отмечается в материале.

В случае необходимости в Главное управление МЧС России по Московской области можно обратиться по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.