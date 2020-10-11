РИАМО - 11 окт. Следователи задержали 43-летнюю местную жительницу Пушкинского округа, которая подозревается в повешении своего четырехлетнего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 11 октября 2020 года в период времени с 15 до 17 часов подозреваемая находясь у себя в квартире в городе Пушкино совершила убийство 4-летнего сына путем его повешения», — отмечается в материале.

Тело ребенка обнаружил отец, когда вернулся домой.

Объяснить свой мотив следователю женщина не смогла. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Они проводят осмотр квартиры.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается характеризующий материал, допрашиваются родственники.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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