РИАМО - 11 окт. В Московской области предстоящей ночью ожидается туман, поэтому водителей призвали быть внимательными на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть аккуратнее на дорогах: не превышать скоростной режим, не совершать резких маневров и обгонов», — отмечается в материале.

Кроме того, водителям рекомендовали заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября.