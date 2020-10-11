РИАМО - 11 окт. В Луховицах теплоход «Бородино» получил пробоину, по данным на 18:30, специалисты МЧС продолжают откачивать воду с судна, работы будут продолжаться в круглосуточном режиме, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

От МЧС к устранению последствий аварии привлекаются 12 единиц техники и 24 человека.

«После установки места повреждения, будет произведен его ремонт по временной схеме путем установки цементной заделки», — отмечается в материале.

После этого специалисты получат разрешения от Московского филиала «Российского Речного Регистра» и службы портового контроля ФГБУ «Канал имени Москвы» для отправки судна для проведения ремонта в порт города Коломны. Ориентировочно это произойдет 12 октября.

В воскресенье утром рядом с поселком Белоомут на реке Ока встал возле берега теплоход с пробоиной. Он следовал по маршруту «Москва-Муром». С борта из-за происшествия эвакуировали 89 пассажиров, также на борту находился 41 член экипажа. Пассажиры на трех автобусах направлены в Москву. Пострадавших нет.

Утром из порта Коломны прибыли четыре судна, которые натянули на днище теплохода резиновый «пластырь» и остановили течь. В 14:35 водолазы «Российского Речного Регистра» осмотрели повреждения судна. Им не удалось определить точное место и характер повреждений.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России проведут проверку по факту случившегося.