РИАМО - 11 окт. Сборная Московской области заняла первое место на летнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в общекомандном зачете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Максим Альчиков и Константин Извольский завоевали золотые медали состязаний, а Ирина Авакумова стала бронзовым призером первенства. Спортсмены сборной региона в сумме набрали 790,9 балла.

«Подмосковные спортсмены благодаря своим успешным выступлениям смогли обойти команду Пермского края и спортсменов из Татарстана. Кубок летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина едет в Московскую область. Отличное пополнение коллекции спортивных трофеев региона», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходил в Сочи в олимпийском комплексе трамплинов «Русские горки».