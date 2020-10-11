РИАМО - 11 окт. О самых интересных фактах и экспонатах сельского хозяйства страны в разное время вспомнили на ВДНХ в честь Дня работников сельского хозяйства, который отмечают в России ежегодно во второе воскресенье октября, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Этот праздник считают своим профессиональным и на ВДНХ, ведь ее история берет начало от знаменитой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) 1939 года. Более 80 лет здесь демонстрируются лучшие достижения сельского хозяйства страны», - говорится в сообщении.

Так, на всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1940 году была представлена свиноматка из колхоза «Новый мир». Живой вес — 360 килограммов, длина — 175 сантиметров, плодовитость — 14 поросят.

Также среди запоминающихся участников баран №40 асканийской породы — мировой рекордсмен по настригу шерсти. В 1956 году от него получено 30,6 килограмма тонкой шерсти.

Еще можно вспомнить корову-рекордсменку Мерешку со среднесуточным удоем 55 литров молока. Ее вырастила Нина Ивановна Грушко — доярка колхоза имени В.И. Ленина Лебединского района Сумской области, Герой социалистического труда.

В число самых запоминающихся экспонатов вошел также колесный трактор «Беларусь» МТЗ 3-52, выставленный в павильоне «Машиностроение» в 1958 году. Тогда это был самый быстроходный советский трактор, первая модель из этой серии, которая применялась для самых разнообразных сельскохозяйственных работ.

В прошлом году на выставке «АгроФарм-2019» был представлен Галловейский бык Джек весом более тонны из Зарайского района Московской области. Рекордсмен был представлен на стенде вместе с коровой и теленком этой старейшей шотландской породы.

ВДНХ — традиционная площадка проведения главного события аграрной отрасли России — международной выставки «Золотая осень», проходящей с 1999 года. Продолжая традиции ВСХВ, ежегодная экспозиция демонстрирует новейшую сельскохозяйственную технику и лучших представителей племенных животных, а Фестиваль национальных культур удивляет разнообразием экологически чистых продуктов со всей России.

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