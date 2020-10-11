РИАМО - 11 окт. Танцевальная пара Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве, сообщает Газета.ru.

«По сумме двух программ дуэт набрал 198,00 балла», — отмечается в материале.

На второй строчке рейтинга расположилась пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко с результатом 149,56 балла, а на третьей – Софья Карташова и Илья Карпов со 130,15 балла.

После ритм-танца лидировали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но они не смогли завершить выступление с произвольным танцем из-за травмы фигуристки.

С 10 по 13 октября в Москве в «Мегаспорт» проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. ​