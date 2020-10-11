РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Волонтеры подмосковного Подольска бесплатно раздавали маски жителям в общественных местах и транспорте на протяжении трех дней, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы округа Николая Пестова молодежь Подольска, входящая в состав регионального штаба «Волонтеры Подмосковья», совместно с сотрудниками полиции провели рейд по соблюдению масочного режима в общественных местах города», - говорится в сообщении.

На протяжении трех дней активисты напоминали гражданам о важности ношения масок. Волонтеры раздавали маски всем желающим на входе на станции МЦД, в торговых центрах, на городском рынке, в автобусах и троллейбусах.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа регулярно проводятся мероприятия по проверке соблюдения масочного режима в городском общественном и железнодорожном транспорте.