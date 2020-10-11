РИАМО - 11 окт. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения санитарных мер в одном из магазинов сети «Л'Этуаль», расположенных на западе Москвы, сообщил журналистам главный специалист ОАТИ столицы Дмитрий Рогов.

Соблюдение санитарных мер в целях недопущения распространения коронавируса проверили в этом магазине в воскресенье.

«В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд», - сказал Рогов.

Таким образом, магазин могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.