РИАМО - 11 окт. В Московской области до утра 12 октября объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября.

Также в регионе действует предупреждение из-за пожароопасности. В Коломенском городском округе и Шатуре действует 4 класс горимости.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской областей Центрального Федерального округа.