РИАМО - 11 окт. В первый месяц осени в Московской области прошло около 125 сельскохозяйственных ярмарок, для реализации поступило около трех тонн меда, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Врачи государственной ветеринарной службы провели испытание 73 образцов продукции», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

После проверки документов проводится отбор проб продукции для лабораторных испытаний. При ветсанэкспертизе меда сначала определяют органолептические показатели: цвет, аромат, вкус, консистенцию и кристаллизацию. После достоверной оценки натуральности и качества лакомства специалисты проводят лабораторные исследования.

Основными методами лабораторного анализа считают определение удельного веса, кислотности, содержания влаги, пади, фермента диастазы, примесей различной этиологии, цветочной пыльцы, а также выявление прогревания меда.