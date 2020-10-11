РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска 12 октября, сообщается в группе образовательного учреждения в «ВКонтакте».

«Приглашаем всех гимназистов, учителей и родителей принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», - говорится в сообщении.

Акция будет проходить в академическом корпусе (проспект 50 лет Октября, дом 18). Сдать макулатуру можно будет с 13:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00.