РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В микрорайоне Львовский Подольска возобновил свою работу банный комплекс «Львовские Бани», сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители городского округа Подольск и микрорайона Львовский! Свою работу возобновил банный комплекс «Львовские Бани» и ждет любителей здоровья и чистоты на свежий легкий пар», - говорится в сообщении.

Комплекс находится по адресу: микрорайон Львовский, улица Красная, дом 6. Услуги платные.