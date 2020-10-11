РИАМО - 11 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Дорогие друзья! Коллеги! Уважаемые труженики, ветераны агропромышленного комплекса! От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!» - отметил Разин.

Он подчеркнул, что уверенный рост агропромышленного комплекса Московской области складывается из ответственной работы всех аграриев, опыта ученых-агрономов, продуманных инвестиций товаропроизводителей.

«В основе ваших больших достижений лежат верность избранному делу и любовь к родной земле. Искренне желаю реализации всех намеченных планов! С огромной благодарностью за ваш труд!» - резюмировал Разин.