РИАМО - 11 окт. Подмосковный борец Степан Марянян стал победителем в весовой категории до 60 килограммов в открытом Кубке России по греко-римской борьбе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

11 октября в Уфе завершился открытый Кубой России по греко-римской борьбе. В соревнованиях определились победители в весовых категориях до 60, 67, 77, 87 и 130 килограммов.

«В финальной схватке он одолел Сергея Емелина из Мордовии. Поединок завершился со счетом 4:4, но Марянян победил по качеству технических действий», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что победа помосковного борца говорит о том, что спортсмен продолжает удерживать лидерство в своей весовой категории и задает высокий уровень в своих выступлениях.

«Это пример для подражания для многих представителей греко-римской борьбы. Поздравляю спортсмена с заслуженной победой»,- подчеркнул Терюшков.