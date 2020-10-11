РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Певица из Подольска Дарья Вуйчик победила в XV Московском международном конкурсе в номинации «Мисс Романсиада», сообщается в группе администрации городского округа в «ВКонтакте».

«Руководитель оперной студии Dolce Voce Дворца культуры «Октябрь» Подольска Дарья Вуйчик победила на XV Московском международном конкурсе исполнителей русского романса «Большая Романсиада - 2020» в номинации «Мисс Романсиада», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что конкурс проходил в Москве с 7 по 10 октября.