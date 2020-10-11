РИАМО - 11 окт. В Химках надвинули мост Репинской развязки, движение по Ленинградскому проспекту не перекрывали, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Весь процесс за 30 секунд. Что важно - движение по Ленинградке не перекрывали», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Строительство Репинской развязки позволит соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города и разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Длина арочного пролетного строения – 84 метра, ширина – 22,5 метра. Высота подмостового габарита – порядка 5 метров.