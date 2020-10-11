РИАМО - 11 окт. На столичной горячей линии по коронавирусу обработали почти 65 тысяч звонков жителей за две недели, чаще всего горожане просят привезти дрова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Подавляющее большинство заявок на соцпомощь от москвичей (порядка 70%) выполняются в день обращения. Этим занимаются социальные работники», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что у операторов колл-центра непростая работа.

Специалисты рассказали, что иногда пенсионеры звонят просто, чтобы поговорить. Тогда сотруднику нужно проявить к собеседнику тепло и заботу.

Также на горячей линии всегда готовы помочь профессиональные психологи. Их задача – снизить уровень стресса и выслушать человека. Кроме того, психологи организуют групповые занятия для операторов горячей линии.

Мэр поблагодарил специалистов и соцработников за профессионализм и доброту.

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