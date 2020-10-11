РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 11 окт. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин провел разъяснительную беседу с директором одного из магазинов Котельников и объяснил ему, что необходимо всем сотрудникам использовать маски в работе для профилактики коронавируса.

Очередной пеший обход глава Котельников провел в микрорайоне Силикат.

«Начал возле шестого дома, зашел в отделение почты в доме №30. Что касается ношения масок - здесь все идеально. И сотрудники, и все посетители проявили себя ответственно. В «Пятерочке» тоже ситуация неплохая, правда, заметил грузчика без маски. Провел разъяснительную беседу с управляющим магазина», — написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в ходе осмотра территории глава округа нашел то, над чем нужно поработать.

«Например, провал асфальта на тротуаре возле дома №27. Дал поручение устранить проблему.​ Такие обходы считаю важными - они, как и общение с жителями, позволяют познакомиться с городской проблематикой лично, а не на отчетах», — заключил Жигалкин.