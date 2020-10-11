РИАМО - 11 окт. Шестнадцатилетнего жителя городского округа Жуковский Ивана Бережного наградили медалью юного героя МГЕР за спасение тонувшего на озере мальчика, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Награду вручили 9 октября в торжественной обстановке.

«Рано утром поехали с другом на озеро фотографировать рассвет. На водоеме увидели двух подростков, которые пытались искупаться. Оба они были в нетрезвом состоянии. Один начал тонуть. Сначала подумал, что это шутка, но, осознав ужас происходящего, бросился на помощь. Доплыл тогда, когда тонущий ушел под воду. Нашел, вытащил на берег и стал приводить в чувства, не забыв и о первой медицинской помощи. Подросток остался жив», — рассказала Иван.

Юный спасатель занимается кикбоксингом в центре единоборств «Штурм», выступает на соревнованиях. Медаль мальчику вручили на тренировке. Поздравить героя приехали глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров и руководитель областного отделения МГЕР Александр Толмачев.

«Подвиг не знает возраста! Ивану 16 лет, но его мужеству позавидуют взрослые. Это настоящий русский парень – тот, с кого сверстники должны брать пример. Поздравляю Ивана с получением награды, благодарю за отвагу, желаю успехов в спорте, учебе и совершить еще не одно доброе дело», — отметил Толмачев.

Он добавил, что МГЕР не оставляет подвиги юных героев без внимания, предает эти события огласке и делает все, чтобы молодежь росла на таких примерах.

Медаль «Юный герой» учреждена «Молодой Гвардией» в 2018 году. У каждой медали есть номер. У Ивана – №212. С медалью вручается удостоверение.

Эта медаль может поспособствовать поступлению в высшее учебное заведение, например, по линии МЧС или МВД, уточнил Толмачев.