РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Благотворительная студия «Клуб любителей театра» Подольска открыла новый творческий сезон комедией «Сганарель, или Мнимый рогоносец» в Доме культуры округа, сообщил режиссер клуба Владимир Абарбанель.

«Благотворительная студия «Клуб любителей театра» Подольска 10 октября начала, наконец, новый сезон - сыграла в Доме культуры имени Лепсе комедию Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец», - написал Абарбанель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил руководство дома культуры и театральную студию «Белая маска» за огромную помощь и исключительное гостеприимство. Режиссер отметил, что студия отдельно благодарит зрителей, пришедших на спектакль.