РИАМО - 11 окт. Президент России Владимир Путин рассказал, что внуки подарили ему на день рождения поделки и рисунки, сообщает РИА Новости.

Седьмого октября глава России отметил свое 68-летие. Он добавил, что всегда его поздравляют близкие люди.

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что подросшие внуки дарят ему поделки, рисунки и просто поздравления.​