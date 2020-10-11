РИАМО - 11 окт. Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля», который проходит 10 и 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«На дистанции 500 метров среди юниорок лучшей оказалась Анастасия Шацких с результатом 40,11 секунды. Не нашлось равных Сергею Трофимову на дистанции 1,5 тысячи метров среди мужчин (1.46,66 секунды). Максим Кольцов с результатом 37,72 секунды завоевал серебряную медаль соревнований среди юношей (500 метров)», — отмечается в материале.

Второе место серди юниоров занял Максим Шарапов с результатом 37,43 секунды, а на третьей строчке соревнований были Анастасия Коркина и Руслан Рафиков в дистанции 500 метро среди взрослых.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что каждый год в конькобежном центре «Коломна» проходят национальные первенства, где участвуют сильнейшие спортсмены страны, и подмосковные спортсмены занимают места на пьедесталах почета.

«Это говорит о качественной работе тренеров и прогрессе спортсменов. Отдельно хочется отметить выступления юношей и юниоров. В таких соревнованиях они получают бесценный опыт, который пригодится в дальнейшем при выступлении за национальную сборную на самых крупных состязаниях», — подчеркнул Терюшков.