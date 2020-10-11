РИАМО - 11 окт. В столичном Детском музыкальном театре имени Наталии Сац проведи рейд и выявили нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Александр Кораблев.

Инспекторы также проверили соблюдения требований социального дистанцирования, нанесения социальной разметки, измерения температуры при входе у посетителей и наличия санитайзеров.

«В ходе рейда был выявлен факт отсутствия на сотрудниках перчаток, что является нарушением требований соблюдения перчаточно-масочного режима. В отношении юридического лица будет составлен протокол и материалы дела будут переданы в суд», — сказал Кораблев.

За выявленные нарушения театру грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В мегаполисе в общественных местах необходимо носить маски и перчатки для предотвращения распространения коронавируса.