РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. На проспекте Победы в Люберцах проведут работы по укладке нового асфальта, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации городского округа.

В муниципалитете продолжаются работы по ремонту региональных дорог.

«Приступили к фрезеровке и подготовительным работам для укладки нового асфальтового покрытия на проспекте Победы. Общая протяженность ремонта составит более 800 метров», - говорится в сообщении.

Всего в текущем году в округе выполнены работы по ремонту 8 участков региональных дорог, протяженностью более 18 километров.