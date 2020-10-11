РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Детский сад №57 «Ладушки» Подольска стал лучшим дошкольным учреждением на смотр-конкурсе в Анапе, сообщается в группе администрации муниципалитета в «ВКонтакте».

В Анапе с 3 по 9 октября прошел финал V Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию профессионального мастерства «Анапа-2020». Педагоги этого дошкольного учреждения приняли активное участие в конкурсе. Они поделились опытом работы с коллегами из разных городов и регионов России.

«От детского сада были представлены три конкурсных проекта, которые получили высокую оценку жюри и вошли в пятерку финалистов», - говорится в сообщении.

Победителем в номинации «Лучший инновационный проект» стала Наталья Логвинова (учитель-логопед «Ладушек»), заведующая детского сада Марина Купряшкина стала призером в номинации «Лучшее учреждение».