РИАМО – 11 окт. Продюсер Яна Рудковская осталась недовольна судейством короткой программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

Фигуристка Александра Трусова, которая занимается в академии Евгения Плющенко, получила за короткую программу 75,77 балла и заняла третье место. Перед произвольной программой лидирует ученица Тутберидзе Камила Валиева. У нее 85,10 балла.

«Александра Трусова — боец! Времена другие сейчас! Пора уже адекватные баллы спортсменам ставить! Надеюсь, сегодня будут адекватно судить всех спортсменов! А мальчиков, кстати, адекватно судят. Не знаете, почему?» — отметила Рудковская на своей странице в Instagram.

Кроме того, продюсеру не понравилась реакция болельщиков на оценки Станиславы Константиновой.​