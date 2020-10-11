РИАМО - 11 окт. Сотрудники Росгвардии помогли найти потерявшегося 68-летнего жителя столицы, за помощью к правоохранителям обратились родственники пожилого мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

Родные пенсионера пояснили, что он ушел на прогулку и не вернулся домой.

«Уточнив приметы мужчины, сотрудники экипажа вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве прапорщик полиции Павел Попов и прапорщик полиции Сергей Филимонов приступили к его поиску», - говорится в сообщении.

Обнаружить мужчину удалось в районе Измайловского проспекта. Он был растерян и не понимал, где находится.

Росгвардейцы доставили пенсионера домой и передали родственникам.