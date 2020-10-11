РИАМО – 11 окт. Музыкальный критик Александр Волков рассказал, что россиянам нравится шоу «Голос» из-за того, что они испытывают потребность в хороших исполнителях, сообщает Nation News.

В настоящий момент в России стартовал уже девятый сезон этого музыкального шоу. Программа выходит в эфир по пятницам.

«Современные поп-певцы представляют некое ненормальное, искаженное искусство. Искусство должно отвечать потребностям людей, многие находят там что-то знакомое. Популярные артисты не соответствуют этой потребности, они занимаются другим: пытаются зацепить, уколоть, растревожить, как-то дернуть — это следствие развращения медийной сферы», — считает Волков.

В свою очередь «Голос», наоборот, отвечает потребностям людей. С помощью этой программы зрители могут наблюдать за талантливыми и качественными исполнителями, считает эксперт.

Шоу «Голос» выходит в эфир с 5 октября 2012 года. С 28 февраля 2014 года также выходит детский аналог проекта — «Голос. Дети». В 2015 году было признано лучшим музыкальным телешоу России. В сентябре 2018 года стартовал новый проект — «Голос. 60+».​