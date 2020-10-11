РИАМО - 11 окт. Столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в краже у пенсионерки 32 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В полицию с заявлением обратилась 80-летняя москвичка. Она сообщила, что с ее банковской карты пропали денежные средства в размере 32 тысяч рублей», — отмечается в материале.

Оказалось, что пожилую женщину обокрал сотрудник сотовой связи. Пенсионерка купила сотовый телефон в салоне связи и попросила менеджера установить ей мобильное банковское приложение. Потом она часто обращалась к молодому человеку за помощью. Подозреваемый воспользовался доверием и переводил деньги со счета женщины на свой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». С фигуранта дела взяли подписку и невыезде и надлежащем поведении.