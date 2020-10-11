РИАМО – 11 окт. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что через неделю Россия достигнет пика заболеваемости по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», - отметил Альтштейн.

Также за сутки в России 149 человек скончались с подтвержденным коронавирусом. При этом инфекцию победили 4 240 человек.​

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- В Москве зафиксирован самый высокий показатель новых случаев Covid‑19 за сутки с мая. За сутки госпитализировано 994 пациента с Covid -19.

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.