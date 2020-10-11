РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Рабочие установили дорожный знак, запрещающий парковку автомобилей, на Почтовой улице Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой установить дорожный знак на Почтовой улице. Она отметила, что на данной дороге автомобилисты паркуют свои машины по краям проезжей части и это создает угрозу ДТП.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу установки дорожного знака на автомобильной дороге по улице Почтовая и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по установке дорожного знака выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.