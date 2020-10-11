РИАМО - 11 окт. Следователи проведут доследственную проверку по факту подтопления в Луховицах теплохода из-за повреждения в носовой части судна, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, сегодня в утреннее время, пассажирский теплоход, следовавший по маршруту «Муром-Москва», получил повреждение носовой части, коснувшись каменистого препятствия в акватории реки Оки вблизи поселка Белоомут», — отмечается в материале.

С борта из-за происшествия эвакуировали 89 пассажиров, также на борту находился 41 член экипажа. Пассажиры на трех автобусах направлены в Москву.

Судно пришвартовалось к берегу, его осматривают следователи.

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего и оценят ущерб. После этого будет принято процессуальное решение.