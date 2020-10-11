РИАМО - 11 окт. В центральных областях России, в том числе Москве и Подмосковье, завершается бабье лето, в конце следующей недели ночью ожидаются заморозки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон уходит из ЦФО, ему на смену придут циклонические вихри.

«Уже в среду большинство центральных областей окажутся под влиянием западноевропейского циклона. В западной половине округа начнутся дожди. В Москве также небо закроют облака, и местами пройдет небольшой дождь», — отмечается в материале.

Однако понижаться температура начнет с пятницы. В этом году заморозки в Московском регионе наступят позже, чем обычно. Средняя дата наступления первых заморозков в городе – 27-30 сентября, по области – 22-25 сентября.

За последние 70 лет самые ранние заморозки фиксировали в 1995 году, тогда температура опустилась до минус 2 градусов 17 сентября.