РИАМО - 11 окт. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить в регионы 8,8 миллиарда рублей дополнительно на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», — отмечается в документе.

Получить пособия на детей могут семьи с низким доходом с 1 июля 2020 года. Выплаты родители получают в размере 50% от прожиточного минимума. ​