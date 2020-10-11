РИАМО - 11 окт. Теплоход «Бородино» получил пробоину утром в воскресенье и встал к правому берегу реки Ока в городском округе Луховицы, 89 пассажиров были эвакуированы, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС Россси по Московской области.

Теплоход следовал из Мурома в Москву. Сейчас судно находится в 10 километрах от берега.

«На борту 89 человек и 41 член экипажа. Розлива топлива нет. Пострадавших нет. Происшествие на судоходство не повлияет», - говорится в сообщении.

В настоящий момент удалось остановить течь из пробоины. На днище теплохода натянут резиновый «пластырь» с помощью четырех судов из порта «Коломна».

Воду откачивают. К месту ЧП направляются водолазы «Мособлпожспаса». Пассажиры на трех автобусах направлены в Москву.

Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 22 человека.