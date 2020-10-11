РИАМО - 11 окт. В столице участковые задержали 25-летнего мужчину в Приютском переулке с тремя пакетиками наркотического средства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Экспертиза показала, что у молодого человека изъяли три грамма метилэфедрона.

«В ходе обыска по месту проживания задержанного мужчины на улице Александра Солженицына полицейские обнаружили и изъяли 150 пакетиков с аналогичным веществом, общей массой 94,3 грамма», — отмечается в материале.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ. Фигуранта дела заключили под стражу.